Buccinasco (Milano), 9 dicembre 2019 - Gli occhi elettronici elettronici ai varchi della città hanno registrato numeri impressionanti: in un mese, le telecamere che leggono le targhe dei veicoli in ingresso e uscita da Buccinasco, hanno rilevato circa 7mila mezzi sprovvisti di assicurazione. Un numero record a cui si aggiungono oltre 16mila veicoli senza revisione

. Dati che mettono in luce una situazione allarmante: migliaia di auto, moto, mezzi pesanti, circolano senza i necessari documenti, con ripercussioni importanti in caso di incidenti stradali. Senza contare che chi viene beccato sprovvisto di assicurazione deve pagare multe salatissime: da circa 800 a quasi 3.300 euro, con possibile sequestro del mezzo. «Numeri impressionanti», commenta il sindaco Rino Pruiti che annuncia per i prossimi mesi il «potenziamento del sistema di videosorveglianza. Nuovi occhi elettronici che vanno a incrementare i circa 30 già presenti. Un investimento di 250mila euro in quattro anni che si vanno ad aggiungere ai 500mila già messi a disposizione dal Comune per la sicurezza del territorio».

Le telecamere si sono rivelate utili: nelle ultime operazioni della polizia locale, per esempio, con la cattura di un fuggitivo che aveva bruciato un rosso e girava a folle velocità contromano, senza assicurazione, oppure per individuare responabili di furti e rapine. «I reati sono notevolmente diminuiti negli ultimi mesi – assicura il sindaco –. Le apparecchiature sono utili per verificare le vie di fuga delle auto usate da responsabili di reati. Anche la tecnologia è importante: gli occhi elettronici quando rilevano una targa sospetta, avvisano con un segnale la centrale della polizia locale, in modo da garantire un intervento immediato dei nostri agenti, da qualche settimana ancora più presenti grazie al turno aggiuntivo serale fino alle 22».