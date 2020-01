Milano, 21 gennaio 2020 - Una segnalazione di Striscia la Notizia - che sta effettuando un servizio con l'inviato Vittorio Brumotti - ha portato all'arresto di due spacciatori attivi nell'hinterland di Milano. In azione i carabinieri, tra mercoledì e giovedì. A fa scattare il blitz dei militari di Rozzano sarebbe stata una "dritta" dell'inviato del tg satirico di Canale 5. I carabinieri sono intervenuti nella zona dove era stato riferito lo spaccio, in viale Lombardia, e hanno individuato e arrestato due giovani fuori da un bar, uno di 19 e l'atro di 21 anni, entrambi con precedenti per droga. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 36 grammi di cocaina e 65 grammi di marijuana oltre a 950 euro in banconote di piccolo taglio.

© Riproduzione riservata