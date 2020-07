Corsico, 24 luglio 2020 - Da Baranzate a Segrate, da Bollate a Corsico passando per Cologno. Il Pd anticiperà al prefetto Renato Saccone le proprie liste elettorali dei Comuni in vista delle Amministrative di settembre. E invita tutte le forze in campo a fare altrettanto. Obiettivo, sottoporre i nomi in lizza al vaglio prefettizio nel segno della lotta alle mafie e della difesa della legalità.

"Impedire infiltrazioni nelle istituzioni è un dovere e una responsabilità che sentiamo nei confronti dei cittadini - sottolinea la titolare della segreteria milanese dei Dem Silvia Roggiani - La pulizia delle liste deve essere un impegno di tutte le forze politiche e per questo invitiamo i nostri sfidanti a fare verifiche attente su chi le compone, attraverso il vaglio della Prefettura".

"Tra i nove Comuni che andranno al voto a Milano Metropolitana - sottolinea il senatore Franco Mirabelli - ce ne sono alcuni sciolti anticipatamente per il coinvolgimento di amministratori in vicende giudiziarie. Penso a Legnano o città in cui la criminalità organizzata si è insediata, e nel passato ha tentato di condizionare anche le ttività amministrative come Corsico, Baranzate e Bollate. Ecco perché come Partito Democratico della Città Metropolitana riteniamo necessario ovunque, ma in particolare in questi Comuni, fare particolare attenzione alla composizione delle liste elettorali. L'obiettivo è quello di impedire che la 'ndrangheta, o altre organizzazioni criminali, possano eleggere persone con cui hanno rapporti e quindi compiacenti ai loro interessi".