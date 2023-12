Zaffaroni peggio di Vecchi, così si retrocede

SALÒ (Brescia)

La strada da percorrere è ancora molto lunga e i punti in palio rimangono tanti, ma l’undicesima sconfitta subita (sulle sedici gare fin qui disputate) ha relegato sempre più in fondo alla classifica la FeralpiSalò.

La matricola bresciana è solitaria fanalino di coda della serie B a sette lunghezze dai play out e ancora più distante da una salvezza diretta che si sta trasformando in una rincorsa proibitiva. Il 2-1 patito in casa di una rivale diretta come la Ternana ha regalato il primo gol tra i professionisti di Tonetto e una prestazione tutto sommato positiva, ma ha anche posto in evidenza i consueti errori che stanno penalizzando in modo impietoso la matricola verdeblù, costretta, tra l’altro, a fare i conti sin dall’inizio della stagione con una lunghissima serie di problemi fisici.

Il passaggio da Stefano Vecchi (sono in molti ad ipotizzare un suo possibile ritorno in panchina) a Marco Zaffaroni, inoltre, non solo non ha velocizzato il cammino dei gardesani, ma ha addirittura fatto peggiorare la media punti di un fanalino di coda che rischia di battere i record negativi del torneo cadetto (nell’82-83 il Pescara si è fermato a 17 punti in un campionato a venti squadre).

"Dà fastidio non portare a casa punti dopo una partita del genere - ha detto Zaffaroni al termine della gara persa con la Ternana-. C’è delusione, perché complessivamente non abbiamo meritato di perdere".

L’intenzione in casa verdeblù è quella di continuare a lottare e credere nella salvezza finché lo consentirà la matematica, ma già il prossimo turno, con l’arrivo a Piacenza dello spauracchio-Cremonese, non si preannuncia certo favorevole alla voglia di rivalsa di una FeralpiSalò che, nello stesso tempo, deve abbassare la testa per lavorare al massimo, ma deve anche alzarla per ribadire con orgoglio di meritare il posto appena conquistato in serie B.Lu.Ma.