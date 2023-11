Volley a2 maschile. L’Atlantide vuole alzare l’asticella

L’assalto alla capolista, com’era nei pronostici della vigilia, ha lasciato a mani vuote l’Atlantide. Grottazzolina continua infatti la sua corsa in vetta alla A2 maschile a punteggio pieno, ma la squadra di coach Zambonardi, nonostante la sconfitta finale, ha fatto vedere buone cose contro i primi della classe. Una prova che potrà venire utile domenica 26, quando al S. Filippo arriverà il fanalino di coda Ortona. Per i Tucani un’occasione da sfruttare a dovere per consolidare la propria posizione in una classifica quanto mai corta, dove si trovano ben sette squadre racchiuse in soli cinque punti.

Capitan Tiberti e compagni condividono il quarto posto con Porto Viro e Ravenna, ma una gara vincente e convincente con Ortona potrebbe aumentare in modo significativo l’autostima dei biancazzurri e consentire loro di alzare in alto lo sguardo. Luca Marinoni