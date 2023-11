Volley a2 femminile. Brescia in campo con la rivale Talmassons

La Millenium Brescia si è rialzata dopo la doppia sconfitta con Busto Arsizio e Messina ed è riuscita a battere Bologna. La squadra di coach Beltrami ha saputo conquistare tre punti preziosi per la classifica, ma sarà la prossima partita a dirci se le Leonesse sono tornate in piena forma o sono ancora "convalescenti". Stasera, in effetti, le giocatrici giallonere chiuderanno l’andata rendendo visita alle friulane del Talmassons. Un turno molto importante per la formazione bresciana, che occupa il quinto posto e dovrà rendere visita alla quarta, una rivale che vanta due lunghezze di vantaggio ed ha dimostrato nelle otto gare fin qui disputate ottime qualità.

Se a questo impegno infrasettimanale aggiungiamo che domenica la Millenium inizierà il ritorno ospitando al PalaGeorge la capolista Perugia, possiamo capire perché questo è il momento della verità per le giallonere. L.M.