"Voglio vincere il mio primo trofeo"

Uno dei giocatori che ha maggiormente stupito da quando è arrivato in rossonero è Tijjani Reijnders. L’olandese, convocato dalla sua Nazionale, ha parlato dei primi tempi a Milano: "Anche se la stagione è appena iniziata siamo sulla strada giusta. Voglio davvero vincere lo scudetto, non ho vinto nessun premio in vita mia, lasciamo che sia il primo in questo bellissimo club, se mostri le tue qualità, sarai preso sul serio" le parole del centrocampista, già soprannominato Power Reijnders: "Qui si inventano di tutto". Il.Ch.