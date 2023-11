Voglia di rivincita dopo il ko di Cremona

Non è un derby. Quello col Como è il derby con la D maiuscola tra tutti quelli lombardi, perché tra le squadre dei due principali centri del Lario c’è un’antica rivalità. C’è fermento nella cittadina manzoniana per l’incontro odierno che, alle 18.30 al Sinigaglia, vedrà di fronte le due squadre lariane dopo tanto tempo e in una categoria prestigiosa come la serie B dopo ben 50 anni.

Il Lecco arriva a questo appuntamento dopo il ko di sabato pomeriggio a Cremona, una sconfitta immeritata che ha posto fine ad una striscia di 5 risultati utili consecutivi, ma con la convinzione di aver raggiunto un equilibrio e un assetto necessarie per poter competere contro ogni avversario.

Ma il Como è un avversario speciale e gli uomini di Emiliano Bonazzoli e di Andrea Malgrati, la strana coppia di tecnici artefici del cambio di direzione del Lecco dopo un inizio di stagione a dir poco disastroso, hanno tutte le intenzioni di regalare una gioia ai loro fans che, sebbene in numero limitato, raggiungeranno l’altra sponda del lago di Como.

Bello carico anche mister Bonazzoli che alla vigilia promette battaglia. "Non vediamo l’ora di giocare questa partita – ha detto ieri in conferenza stampa -, sono qui da poco ma l’atmosfera frizzante si sente… c’è tanta attesa per questo derby".

"E’ una partita importantissima, finalmente ci siamo. I ragazzi sono pronti, c’è la voglia di affrontare questa partita. Dispiace aver avuto pochi giorni per preparare questo derby, i ragazzi sono ben centrati anche dal punto di vista mentale. C’è voglia di vincere, anche per ritornare a mettere in cascina i tre punti".

Il Lecco giocherà l’ultimo recupero. "E sarebbe importante - aggiunge il tecnico - muovere la classifica, per compiere un altro passettino in avanti. Noi siamo pronti a dare battaglia".

A Como ci sarà solo un numero limitato di tifosi. E per Bonazzoli è un peccato, perché lo si sa che il pubblico bluceleste è spesso e volentieri l’undicesimo uomo in campo. "Il supporto dei tifosi per noi è importante e in un derby ti dà sempre qualcosa in più. Dispiace non siano tanti perché si sarebbero fatti sentire".

Nel Lecco ha recuperato in pieno Di Stefano mentre saranno ancora assenti il portiere titolare Melgrati e Tenkorang.

Lecco in grande ripresa ma la classifica resta complicata. I punti oggi valgono doppio.

(4-3-3): Saracco, Lepore, Celjak, Marrone, Caporale, Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Crociata, Novakovic, Buso.