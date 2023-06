Vigevano saluta Piazza, Pansa è il nome "caldo" per la A2

Cala il sipario su un momento della storia della Pallacanestro Vigevano. Dopo sei anni e due promozioni, una dalla C Gold alla serie B e una dalla serie B alla A2, conquistata nella Poule Promozione della scorsa settimana a Ferrara, le strade di coach Paolo Piazza e della società si separano. Piazza non dispone della tessera di allenatore nazionale, richiesta per l’A2, ma avrebbe potuto avere una deroga.

Il sodalizio ducale è orientato su un tecnico che quel campionato lo ha già disputato: il nome "caldo" è quello di Lorenzo Pansa, 40 anni, piemontese di Casale Monferrato (Alessandria), l’ultima stagione vice-allenatore di Treviglio in A2 ma in precedenza head-coach a Tortona. "Grazie a tutti – è il commiato di Piazza, l’allenatore con più presenze sulla panchina ducale –. Per me è stato un privilegio essere il vostro “condottiero“ per un periodo così lungo. Sono orgoglioso di aver mantenuto la promessa che ho fatto: Vigevano meritava una ribalta più importante di quella dell’allora C Gold, la lascio in A2 ed è una grande soddisfazione. Accanto a voi, che mi avete sempre supportato non ho mai avuto paura di niente e di nessuno; mi sono sentito imbattibile. Ho sempre avuto squadre di combattenti che non hanno mai mollato; sono fiero di avere avuto al mio fianco la gente di Vigevano che non dimenticherò mai. Vi abbraccio fortissimo".

Umberto Zanichelli