Verdeblù pronti alla sfida. Zaffaroni carica i gardesani:: "È il momento di alzare il livello»

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò cercherà di raccogliere punti per risalire dall’ultimo posto in casa di un Como che, dal canto suo, tenterà di sfruttare lo slancio trasmesso dall’esordio in panchina di Cesc Fabregas. Senza dubbio un ostacolo in più per i gardesani che dovranno affrontare questo derby dei laghi senza gli infortunati Bacchetti, Carraro, il lungodegente Voltan e Pilati, fermato nuovamente da un risentimento muscolare (ancora da valutare). Marco Zaffaroni, soddisfatto delle due settimane di lavoro, utili per recuperare i tanti indisponibili e trovare nuove certezze, chiede ai suoi di aumentare la qualità delle prestazioni: "Dobbiamo trovare continuità – è il primo imput del tecnico verdeblù che proseguirà con il 3-5-2– Credo che la squadra abbia ancora tanti margini di miglioramento. Il Como è la squadra che nell’ultimo periodo ha fatto più punti di tutti ed è una formazione di valore. Noi dobbiamo continuare a lottare con determinazione", conclude l’allenatore della FeralpiSalò che oggi scenderà in campo indossando scarpette rosse in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Letizia; Felici, Zennaro, Fiordilino, Balestrero, Martella; La Mantia, Butic.

Lu.Ma.