Vela. Optimist Race in acqua. L’Italia sfida il mondo

Da oggi sino a domenica 22 le acque di Campione del Garda ospiteranno la tre-giorni dedicata alla vela del domani. Coinvolgerà giovani velisti dai 10 ai 14 anni che già hanno avuto modo di far vedere le loro qualità nell’Optimist Team Race Trofeo Claudio, una gara che si preannuncia particolarmente ricca di significato: "Il Trofeo Claudio - è la spiegazione di Tristano Vacondio, direttore della corsa - sarà l’ultima gara di quest’anno e consentirà ad Univela di portare sul Lago di Garda giovani velisti da tutto il mondo, che gareggeranno in onore di Claudio Brighenti, allenatore mancato due anni fa. Una contesa che vedrà confrontarsi le migliori squadre italiane con team internazionali di assoluta caratura. Con l’aiuto della federazione e di Marcello Meringolo, coach della nazionale italiana di optimist, si è cercato di creare un evento del livello più alto possibile. Per tre intense giornate di gare vedremo sfidarsi sedici squadre, compresi team di Singapore e della Finlandia".

Proprio l’allenatore dell’Italia di optimist entra nel dettaglio tecnico della manifestazione che prenderà il via oggi: "Sarà in gara – racconta Marcello Meringolo – il team che ha vinto il Campionato Italiano a squadre e parteciperanno tre squadre internazionali di rilievo, compresi gli atleti di Singapore che sono giunti nel nostro Paese grazie ad un accordo con la nostra nazionale. Possiamo affermare che saranno presenti le squadre più attese, che intendono prepararsi agli eventi velici del 2024. Siamo all’inizio della crescita di una regata che diventerà una tappa fondamentale e molto ambita". La sfida prenderà il via questa mattina alle 8 nel percorso di gara antistante Campione del Garda e proseguirà per tutta la mattinata di domani e domenica. Il sipario sul Trofeo Claudio verrà calato nel tardo pomeriggio del 22 ottobre, quando si concluderà l’omaggio che un grande appassionato come Claudio Brighenti avrebbe certamente gradito.