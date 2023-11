Varese rimonta perfetta. I liberi di Hanlan fanno male a Scafati

Varese prosegue il suo momento positivo e in una Masnago in festa batte Scafati sul filo del rasoio. I biancorossi si sono imposti per 94-93 in una sfida al cardiopalma: decisivi i due liberi di Hanlan nel finale, mentre il tiro della vittoria di Alessandro Gentile per Scafati si ferma sul ferro. Gli ultimi minuti sono un susseguirsi di emozioni. Scafati, sotto di sei punti, riesce a pareggiare con un canestro di Robinson. Nel finale, Varese si affida a Hanlan, che con due liberi a 15’’ dalla sirena, regala la vittoria ai padroni di casa.A.L.M.