Varese, che peccato . Lotta fino alla fine ma a Napoli si arrende 97-96

La Openjobmetis Varese cade a Napoli in quella che verrà ricordata come una delle gare più belle della stagione. La preghiera sulla sirena di Davide Moretti per la vittoria non è accolta. Sessantaquattro i punti di un clamoroso quarto quarto. Varese conferma il buon momento offensivo, soprattutto nel secondo quarto, con 27 punti segnati. Succede anche con Napoli, che produce tanto con i soliti Zubcic e Sokolowski, ma la squadra di Bialaszewski risponde con un Brown molto ispirato, ben più di Cauley-Stein che resta molto presente a rimbalzo. Non basta, lo stacco decisivo arriva dal 63-66 di fine terzo quarto. Lì Napoli piazza un parziale di 11-0 che ribalta il match, con Varese che rovescia il latte appena munto. Zubcic, come con Milano, è il grimaldello di Milicic insieme a Pullen, mentre Varese paga la terribile prestazione offensivo di Cauley-Stein e l’assenza di un’alternative come Librizzi che accorcia il roster. Ma i biancorossi rientrano con forza sino all’84-87, e allora è volata. Pullen risponde a Shiahid, il risveglio di Cauley.Stein vale il +1 a vencinque secondi, ma Pullen a sedici piazza la tripla del +3 con tanto di fallo di Moretti. Napoli riesce a perdere il pallone dopo i due liberi di Varese, ma Moretti manca la tripla della vittoria.

NAPOLI-OPENJOBMETIS VARESE 97-96 (22-18, 19-27, 22-21, 34-30).

Alessandro Luigi Maggi