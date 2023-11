Valgobbini corsari a verona. Sorpresa Lumezzane: battuta la Virtus

Il Lumezzane è tornato. La squadra di Franzini vince 2-0 in casa della Virtus Verona e conquista altri tre punti preziosi per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica. Dopo aver creato molto e raccolto poco con il Legnago, i rossoblù aggiustano la mira e sfruttano al meglio le loro occasioni. Il risultato si sblocca al 22’ con Cannavò che si libera davanti a Sibi e lo trafigge con precisione. La formazione di Fresco accusa il colpo e non riesce a creare palle-gol. Nella ripresa i veneti si spingono in avanti con decisione, ma la difesa valgobbina è sempre attenta e, complici alcuni ottimi interventi di Filigheddu, mantiene il prezioso vantaggio sino al 3’ di recupero, quando Parodi piazza la sventola del 2-0, che mette al sicuro il terzo risultato utile consecutivo del Lumezzane.

Luca Marinoni