Una Pergolettese dalle mille risorse piega la Virtus Verona

Preziosa vittoria della Pergolettese che allo stadio Voltini ha superato di misura la Virtus Verona. La squadra cremasca dopo un primo tempo sottotono ha disputato una grande ripresa aggiudicandosi meritatamente l’intera posta in palio. Tutto nella ripresa: al 21’ gialloblù in vantaggio con una bellissima girata del difensore Tonoli che batte inesorabilmente Voltan. Al 31’ arriva il pareggio della Virtus Verona grazie a un penalty trasformato dal bomber Danti. Al 42’ cremaschi in rete con un un gran tiro del neo entrato Piu.

Raffaele Sisti