Un derby col fiato sospeso. Cremonese-Lecco da tripla

di Fulvio D’Eri

La Cremonese cerca i tre punti per rimanere in alto. Il Lecco per continuare la risalita. Si preannuncia bellissimo il derby che, oggi pomeriggio alle 14, vedrà in campo allo Zini di Cremona la lanciatissima formazione di Giovanni Stroppa e l’altrettanto lanciata squadra lariana allenata da Bonazzoli e Malgrati. Nelle ultime 5 partite le due formazioni hanno ottenuto più o meno gli stessi punti - 12 la Cremonese (frutto di 4 vittorie e una sconfitta interna contro il SudTirol) e 11 il Lecco con 3 vittorie e 2 pareggi -, e arrivano quindi all’appuntamento in un ottimo stato di forma. Un’altra analogia tra le due società è quella relativa al fatto di aver svoltato alla grande quando ad inizio stagione, sebbene in tempi diversi, hanno deciso di cambiare allenatore: la Cremonese con Stroppa è ritornata a respirare aria di serie A e il Lecco con la “strana“ coppia Bonazzoli-Malgrati ad alimentare le speranze di salvezza.

Nella conferenza stampa di presentazione, mister Stroppa ha sottolineato come la squadra stia "bene dal punto di vista fisico e abbia lavorato benissimo in queste due settimane per affrontare al meglio un avversario in un buon periodo". Ciofani ha svolto un’attività differenziata, sarà a disposizione ma non partirà titolare. Niente da fare invece per Tsadjout, Bertolacci e Tuia che accusano lievi acciacchi.

In casa del Lecco c’è tanta fiducia e, dopo aver superato due big come Palermo e Parma, i blucelesti stanno pensando al terzo “scherzetto“. Ma anche un pari sarebbe un risultato ottimo. "Andremo ad affrontare la squadra più in forma del campionato, un team con il 90% della rosa che l’anno scorso ha giocato in serie A e che ha inserito due elementi di categoria del calibro di Coda e di Vazquez - ha detto Bonazzoli - Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada. Abbiamo dimostrato che se entriamo in campo nel modo giusto possiamo giocarcela contro chiunque. La sosta ha permesso a tanti giocatori di recuperare fisicamente. Siamo pronti per affrontare una big come la Cremonese". Nel Lecco non ci saranno il portiere Melgrati e Tenkorang mentre Crociata è pronto e Di Stefano e Giudici hanno recuperato in pieno ma devono ancora trovare la miglior condizione.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal, Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia, Vazquez, Coda.

LECCO (4-3-3): Saracco, Lemmens, Marrone, Celiak, Caporale, Degli Innocenti, Sersanti, Ionita, Lepore, Novakovich, Buso.