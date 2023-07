Un cantiere aperto Il Lecco blinda le sue stelle

di Fulvio d’Eri

Il Lecco parte per il ritiro di S. Vincent con le conferme di Battistini e Buso. Gran lavoro per gli uomini di mercato del Lecco, neopromosso in serie B dopo aver vinto i playoff di C e aver incassato l’ok della figc, che hanno il compito di allestire una squadra competitiva per affrontare al meglio il campionato. Tante le conferme a cominciare da Lepore, capitan Giudici e il portiere Melgrati. E ieri il team bluceleste ha ufficializzato il prolungamento dei contratti di Nicolò Buso e di Matteo Battistini. Il 22enne Buso, nipote di quel Renato che a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90 ha vestito la maglia di Juve, Samp, Fiorentina e Napoli, è stato uno degli artefici della scorsa stagione del Lecco e ha prolungato fino al 2026.

Dal suo arrivo, nel 2022, è sceso in campo 53 volte, collezionando 8 gol e fornendo 7 assist. E ieri è arrivato anche il sì di Matteo Battistini, perno della difesa bluceleste, fino al 30 giugno 2025. Un altro grande "colpo" per la dirigenza del Lecco che ha anche piazzato il primo acquisto: il difensore Bryan Boci, classe 2003, che ha debuttato in B l’anno scorso col Genova. Il Lecco sta lavorando anche su altri profili.

A un passo l’approdo a Lecco del trequartista di scuola Atalanta Alessandro Cortinovis. Il classe 2001, ex capitano della Primavera della Dea (con la quale ha conquistato due Scudetti e una Supercoppa), nel 2021 è approdato alla Reggina con la quale ha collezionato 30 presenze, condite da 1 gol e 2 assist. Nell’estate del 2022 è approdato al Verona in A, dove ha giocato poco, e ad inizio 2023 è sceso in B Col Cosenza. Il Lecco sta poi cercando di trattenere Zuccon, il giovane proveniente sempre dalle giovanili dell’Atalanta che l’anno scorso ha disputato un campionato di altissimo profilo. Pare che il giocatore non sia convintissimo.

Non dovesse arrivare, il Lecco, come ha detto mister Foschi in conferenza "sta trattando Duccio Degli Innocenti dell’Empoli, un giocatore classe 2003 che ha disputato i mondiali di categoria con la nazionale azzurra". Oggi la squadra si sposta a S.Vincent dove rimarrà fino al 4 agosto.