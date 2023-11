Turno e classifica. Il Venezia aggancia il Parma in vetta. Oggi il Palermo

Frenata in vetta per il Parma, che non va oltre il pareggio contro il Modena. Ne approfitta il Venezia che travolge il Bari e aggancia i ducali al primo posto. Oggi in campo Catanzaro-Cosenza e Ternana-Palermo, con i rosanero che vogliono i tre punti per tornare al terzo posto, dopo essere stati momentaneamente superati da Cremonese e Como. In coda Feralpisalò (nella foto) sempre ultima e Lecco che rimane in piena zona play-out.

Turno: Sampdoria-Spezia 2-1 (Venerdì); Bari-Venezia 0-3, Cittadella-Sudtirol 2-1, Como-Feralpisalò 2-1, Cremonese-Lecco 1-0, Parma-Modena 1-1, Reggiana-Ascoli 1-1, Pisa-Brescia 1-1 (Ieri); Catanzaro-Cosenza, Ternana-Palermo (Oggi, ore 16.15).

Classifica: Venezia 30, Parma 30, Cremonese 25, Como 24*, Palermo 23*, Modena 23, Cittadella 22, Catanzaro 21*, Cosenza 19*, Bari 18, Pisa 17, Sudtirol 16*, Reggiana 16, Sampdoria 16, Brescia 14*, Ascoli 13, Lecco 12*, Spezia 10, Ternana 7*, Feralpisalò 7.

*Una partita in meno