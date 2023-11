Troppo Conegliano. La capolista regola Bergamo 0-3

Niente da fare per la Volley Bergamo 1991, schiacciata con un netto 0-3 dalle campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano. L’imbattuta capolista non ha avuto problemi nello sbrigare velocemente la pratica affidandosi alle sue titolari, in particolare a Isabelle Haak (top scorer con 15 punti) e a Marina Lubian, pienamente recuperata come dimostrano le sue cifre: 11 punti, 3 muri e 1 servizio. BERGAMO- PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (15-25, 22-25, 17-25)