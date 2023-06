Supercoppa Italiana, Milano-Bologna apre la stagione, finale il 24 settembre

Come nella stagione appena conclusa, con un Milano-Bologna si finisce e con Milano-Bologna si riparte. Sarà infatti questa la sfida in semifinale di Supercoppa Italiana che aprirà la stagione ufficialmente il 23 settembre. I biancorossi ci accedono da campioni d’Italia, la Virtus Bologna da finalista di Coppa Italia. Dall’altra parte del tabellone la squadra vincitrice della Coppa Italia, dunque la Germani Brescia che affronterà la prima in classifica del campionato escluse le due finaliste, la Bertram Tortona che ha chiuso il campionato al terzo posto. Ancora da definire il luogo dove si giocherà il trofeo, la cui finale sarà domenica 24 settembre. S.P.