Stroppa: "Vedrete che Cremonese"

Posta alta in palio allo Zini. Sul campo di Cremona gli uomini di mister Giovanni Stroppa oggi alle 14 hanno tutta l’intenzione di presentarsi davanti alla corazzata Venezia come la squadra in lizza per il salto di categoria a fine anno.

Da una parte i leoni alati di Vanoli primi in classifica con il Parma e reduci da un percorso quasi perfetto – solo due sconfitte – dall’altra i grigiorossi di mister Stroppa tutto cuore ed entusiasmo con in organico pesi massimi della serie cadetta, Vazquez e Coda. "Abbiamo le armi giuste per mettere in difficoltà il Venezia" ribadisce in conferenza stampa il tecnico lodigiano, che sottolinea. "Dati alla mano siamo la squadra più pericolosa del campionato".

Parole colme di consapevolezza e di fiducia, implicitamente dirette agli stessi giocatori, da cui ci si aspetta una gara che confermi i progressi nella personalità e nell’autostima mostrati negli ultimi due mesi, qualità che evidentemente mancavano nelle precedenti gestioni Alvini e Ballardini. Una tegola dell’ultimo minuto costringerà ai box Zanimacchia ma ritornano Afena-Gyan, dopo oltre due mesi, e Alessandro Tuia, oltre al lungodegente Sarr. Sull’altro fronte Paolo Vanoli ha non ha dubbi: "Come tutte le partite di insidie ce ne saranno tante. Incontriamo la squadra che ha per me la rosa più completa della Serie B. Ha fatto un po’ di fatica all’inizio, è normale subire un po’ il contraccolpo della retrocessione, ma si sono ripresi anche velocemente. Stanno seguendo le idee del nuovo allenatore e penso che alla lunga sarà una concorrente alla promozione diretta".

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Quagliata; Vazquez, Coda. All. Stroppa.

Mariachiara Rossi