Stroppa: "La Feralpi? Non guardo la classifica"

SALÒ (Brescia)

Il pronostico della vigilia, decisamente sbilanciato in favore dei grigiorossi, rappresenta un ostacolo da superare per la FeralpiSalò e un’insidia da non sottovalutare per la Cremonese. È questo quanto traspare dalla presentazione dei due allenatori del derby che si giocherà (fischio d’inizio alle 14) al Garilli di Piacenza: "Tutte le parole di fiducia e sicurezza che abbiamo ricevuto in questa settimana - è la premessa di Marco Zaffaronisulla sponda gardesana - dobbiamo tradurle sul campo in termini di prestazione. Commettiamo ancora quegli errori che non ci permettono di portare a casa dei punti e quindi dobbiamo lavorare su questo".

Un obiettivo che la formazione verdeblù dovrà perseguire anche contro un avversario di assoluta qualità come i grigiorossi: "Sicuramente loro sono una squadra forte – conferma il tecnico della FeralpiSalò – però in questo momento dobbiamo guardare a noi stessi".

Sul fronte della Cremonese mister Stroppa non vuole lasciarsi distrarre dalla classifica della matricola gardesana: "Il rischio più grande è sottovalutare l’avversario – insiste il tecnico grigiorosso – Dobbiamo mettere in campo lo stesso spirito che abbiamo messo in mostra con il Venezia, è necessario giocare al 200% nella consapevolezza che ci attende una partita fatta di tanti duelli, nella quale saranno fondamentali l’aspetto caratteriale e la voglia di vincere di tutti. Non conta il nome o i punti dell’avversario che si incontra – prosegue Stroppa – conta il periodo nel quale si incrociano le varie squadre. In serie B, poi, tutte le partite sono difficili e noi dobbiamo esserne consapevoli".

Un derby che riserva dubbi in difesa ad entrambe le contendenti che saranno disposte in campo con un 3-5-2 molto simile. I gardesani, che, oltre a Carraro, Ferrarini e Voltan, devono rinunciare ai difensori Pilati e Camporese, recuperano Bacchetti, che dovrebbe partire dal 1’ al fianco di Ceppitelli, mentre Bergonzi è favorito per completare il terzetto arretrato. Novità obbligate anche per la difesa della Cremonese, che in questo suo ritorno al Garilli (anche se non per sfidare i cugini emiliani) dovrà rinunciare agli squalificati Antov e Bianchetti. Scelte quasi obbligate, quindi, per mister Stroppa, che davanti a Jungdal pare intenzionato a dare fiducia a Tuia e Lochoshvili che affiancheranno Ravanelli.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti; Parigini (Felici), Fiordilino, Zennaro, Balestrero (Di Molfetta), Martella (Tonetto); Compagnon (La MantiaDi Molfetta), Butic. All: Zaffaroni.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Tuia, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo (Pickel), Castagnetti, Majer (Buonaiuto); Zanimacchia; Vazquez, Coda. All: Stroppa. Lu.Ma.