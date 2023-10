"Sprinto verso il futuro"

L’argento mondiale brilla anche a Borno. Meno di tremila abitanti, nel bresciano, un paesino dal quale proviene Roberto Rigali, primo frazionista della staffetta azzurra che ha conquistato il secondo posto a Budapest. Accadeva a fine agosto scorso. Oggi il calendario del velocista lombardo prevede allenamenti in previsione di quelli che saranno i futuri appuntamenti. "Sono tornato alla normalità - afferma - Nelle settimane dopo ero sballottolato a destra e sinistra. Mentalmente dovevo assimilare quanto avevamo fatto".

Ha ritrovato la tranquillità?

"Direi di sì. Sotto quell’aspetto è giusto capire il momento, sfruttarlo, per poi rituffarsi nel lavoro".

La vittoria mondiale ha cambiato qualcosa nella programmazione quotidiana?

"Non molto. Io mi alleno per andare forte nella gara individuale, se accade questo lo fai anche in staffetta. Non avessimo vinto sarei tornato a cercare di migliorare, come sempre".

Quando ha capito che avrebbe fatto parte della staffetta mondiale?

"Dopo Grosseto, quando abbiamo fatto 38.04. Poi a Molfetta ho fatto un secondo posto dietro Ceccarelli e quindi me lo aspettavo. Subentrare a Desalu non mi ha pesato. Sapevo di poter far bene, anche se c’è sempre il timore di poter sbagliare".

Non ha scelto una disciplina in cui c’è tempo per recuperare un errore in gara...

" Il bello e il brutto di questa disciplina è questo. In quei dieci secondi devi essere al 100%. Capita di fare l’errore e nel caso si pensa alla prossima. Certo, se avessi sbagliato al Mondiale l’occasione successiva sarebbe arrivata dopo un po’".

Cosa prevede ora l’agenda?

"Per adesso penso agli allenamenti. Anche perché ci sarebbero solo le gare indoor verso gennaio, fino ad allora ci si allenerà e basta. È il periodo che mi piace meno della stagione, perché non hai il riscontro. A me piace l’adrenalina del correre. In gara rendo quella virgola in più".

Cosa ha fatto la differenza nell’esplosione dello sprint azzuro degli ultimi anni?

"I metodi di allenamento. Prima si faceva più fatica, oggi si fa finalizzazione sull’atleta singolo. Se dovessi fare un allenamento con i precedenti schemi morirei. Bisogna avere fortuna a trovare le persone giuste. Io mi alleno con Alberto Barbera da cinque anni, questa è la stagione in cui ho fatto i tempi migliori. È stata la prima in cui non ho avuto infortuni ripetuti. In passato le ginocchia fragili mi hanno condizionato".

Ultima curiosità: lei, bresciano, si allena a Bergamo.

"Al campo Coni, una super struttura. Un’isola felice. In Italia siamo un po’ indietro con gli impianti, ma io qui mi trovo benissimo. Sono fortunato".