Spettacolo in Supercoppa Casalmaggiore si riprende il trofeo

di Giuliana Lorenzo

Primo weekend di Lega Volley Summer Tour, sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, e primo trofeo assegnato. A vincere la 17ª edizione della Supercoppa italiana del torneo di Sand Volley 4x4, è la Stabili Casalmaggiore. Le lombarde si impongono al 3° set e dopo una battaglia serrata nel derby contro la Vero Volley Milano (15-13, 7-15, 14-16). Mattatrici e protagoniste della competizione, per Casalmaggiore, Valentina Zago e Valeria Caracuta. La Stabili, così, bissa il successo 2022. Le cremonesi, dopo un buon avvio, soffrono Milano e gli attacchi di Traballi e Fiesoli che contribuiscono alla vittoria del 1° set. Nel 2°, cambia la musica, grazie a Zago che trascina le compagne: Casalmaggiore surclassa le avversarie e le porta al 3°. Non manca lo spettacolo nel decisivo set: nessuna delle 2 squadre getta la spugna. Negretti, libero indoor delle ultime stagioni di Milano, recupera tutto ma non è sufficiente contro le "solite" Zago e Caracuta. La Stabili soffre, si vede annullati 2 match point, ma riesce a sollevare il trofeo grazie alla vittoria ai vantaggi che vale la 3ª Supercoppa italiana. Il match andato in scena è solo l’ultimo atto di un’eterna sfida. Le compagini si erano affrontate anche nelle finali del 2022 a Lignano, del 2019 a Riccione e pure nell’atto conclusivo della scorsa stagione della competizione, proprio a San Benedetto. Ottimo inizio, quindi, per la formazione di Cristiano Lucchi. Nella 1ª giornata, sabato, le finaliste avevano dominato i gironi A e B. La squadra di Milano, guidata come lo scorso anno da coach Luca Bucaioni, sospinta da Gaia Trabelli e Alessia Fiesoli, nell’ordine, aveva eliminato la Valsabbina Millenium Brescia e poi, nel pomeriggio, la debuttante Megabox Vallefoglia.

Nel girone B, la Stabili Casalmaggiore di coach Lucchi, pur patendo, era riuscita a superare l’esordiente BVT Picco Lecco. Poi, era arrivata la vittoria, senza grossi problemi contro la Motorola Busto Arsizio. Proprio la squadra di Busto, allenata da Graziani, aveva dovuto abbandonare il sogno finale, dopo un altro 2 a 0 subito sempre contro Casalmaggiore, e grazie a una bella prestazione di Michieletto nella mattinata di sabato. Milano, invece, è arrivata in finale grazie alla vittoria sulla BVT Picco. Le bustocche si sono consolate grazie alla medaglia di bronzo arrivata dopo la vittoria per 2-1 su Brescia nello spareggio per le semifinali e grazie al successo, sempre per 2-1, su Lecco nella finale per il 3° posto. Capitan Valentina Bracchi ha così commentato il 3° gradino del podio: "Siamo molto contente di questo risultato, giunto al termine di 2 giorni non semplici, con condizioni meteo molto differenti: brave noi ad adattarci bene al freddo di ieri e al caldo cocente di oggi. L’intesa con Valentina Brandi al palleggio è stata ottima, l’abbiamo affinata con l’andare delle partite e siamo molto soddisfatte. Ora un giorno di riposo e poi ci rimettiamo al lavoro per preparare la prossima tappa di Riccione".