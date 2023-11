"Skialp, voglia di Giochi"

ALBOSAGGIA (Sondrio)

Giulia Murada vuol crescere, andare ancora più veloce soprattutto nelle gare sprint per essere al top della forma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La freccia più importante nella faretra azzurra dello sci alpinismo femminile è sicuramente quella della figlia d’arte Giulia Murada, la venticinquenne erede di quell’Ivan Murada che con l’altro valtellinese Graziano Boscacci (papà di Michele altro big dello scialpinismo italiano) ha vinto tra l’altro un mondiale nel periodo pionieristico di una disciplina che farà il suo esordio olimpico proprio a Milano Cortina 2026. Giulia l’anno scorso è esplosa definitivamente ad altissimi livelli ed è andata ad un soffio dal vincere la Coppa del Mondo, arrivando seconda a soli 40 punti dalla francese Hemily Harrop. E la transalpina ha vinto la Coppa di Cristallo dominando le sprint, il format olimpico, quello più televisivo e godibile dal pubblico ma anche il meno tradizionale e quello meno amato da molti scialpinisti.

Compresa Giulia, consapevole però che per puntare ad una medaglia a Milano Cortina 2026 bisogna per forza primeggiare nella Sprint. "L’obiettivo quest’anno è quello di far bene in tutte le gare e cercare di diventare sempre più forte ma anche sempre più veloce nelle sprint perché l’obiettivo non è di certo quello dell’anno prossimo ma è fra…. due anni - dice Giulia Murada -. Ogni gara e ogni stagione di qui alle olimpiadi servirà a portarmi nelle migliori condizioni per le gare che assegneranno le medaglie".

E brava Giulia, idee ben chiare su presente e futuro. La giovane di Albosaggia, una delle patrie dello Skialp italiano, giustamente punta in alto. "Se arrivano i risultati, ben vengano… ma è tutto un lavoro in ottima Olimpiadi 2026. Non mi fascio la testa, ma il fatto che è una prima assoluta per lo scialpinismo e il fatto di poterli disputare in casa (a Bormio, con un tifo chiaramente tutto dalla sua parte ndr) rendono quell’evento unico. Una chance che non vorrei mai sprecare… si lavora per quello. E questo toglie un po’ di stress per le stagioni che precedono l’appuntameObiettivo sprint,nto olimpico".

Obiettivo Sprint. Lei che è una fuoriclasse più negli altri formati, quelli classici, dello skialp. "Io sono contenta di lavorare, di far cose nuove e diverse per poter migliorare in una disciplina (la sprint) non mia del tutto. Stiamo cercando di far qualcosa in più sulla velocità, sia a livello atletico sia del mero gesto tecnico e di tutti i particolari della sprint. Ci sarà poi da lavorare sui materiali, insomma su tutti quei fattori che potrebbero portami a diventare più veloce e meno specialista delle long distance. E poi c’è la staffetta, una gara sempre piuttosto veloce, ma si parla di una prova di 10’ minuti da ripetere due volte… e quindi rientrante più nelle mie caratteristiche".

Giulia è concentrata sulle Olimpiadi ma siamo certi che si sta allenando per scattare al meglio dai blocchi di partenza della Coppa del Mondo, al via il prossimo fine settimana con una Sprint e una Staffetta Mista, le due gare del format olimpico. E lì vedremo a che punto è la bravissima Giulia!