Sfida a tinte lombarde. Albinoleffe-Pro Sesto: un derby importante per la lotta salvezza

ZANICA (Bergamo)

Trasferta fondamentale per l’Albinoleffe (nella foto) che sarà oggi sul campo della Pro Sesto, in un vero e proprio scontro salvezza. La squadra orobica viene dalla sconfitta immeritata con il Padova e in questo frangente ha 4 punti di vantaggio sulla compagine Milanese che ora viaggia in zona play-out con 12 punti mentre la Celeste è a quota 16 in zona play-off. Ma al di la della classifica la squadra sestese non è facile da affrontare perchè arriva da tre pareggi di fila. Una gara che si presenta equilibrata dove sarà importante quanto meno non perdere. Ma il trainer della Celeste Giovanni Lopez, nonostante il buon momento della squadra non si fida e mette in guardia i suoi: "Nonostante la sconfitta, veniamo da un’ottima prestazione. Contro il Padova siamo stati penalizzati dall’unico errore commesso. Quello però è già il passato, ora pensiamo al presente che si chiama Pro Sesto e contro la quale vogliamo ripartire subito col piede giusto. Detto questo, siamo pronti alla sfida contro una formazione difficile da affrontare, alla quale non è mai semplice far gol. È una squadra organizzata che farà per tutta la stagione la corsa con noi verso l’obiettivo salvezza. Anche per questo, lo scontro diretto di domani è importantissimo e, in quanto tale, richiederà tutta la nostra determinazione e attenzione".

Vasco Algisi