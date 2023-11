SERIE D. Città di Varese-Derthona, profumo di playoff

Vi è chi aspira a cercare gloria e chi, invece, a mettersi al sicuro. Le lombarde della serie D scendono in campo oggi, domenica 26 novembre alle 14.30, per il quindicesimo turno di campionato. Nel girone A la capolista Alcione Milano riceve il Chieri, il Città di Varese il Derthona. Impegno esterno, invece, per la Vogherese impegnata sul terreno dell’Asti. Tutte e tre sono nell’orbita dell’alta classifica con Città di Varese e Vogherese a ridosso della zona playoff. Nel girone B va in scena un quasi testacoda tra l’Arconatese prima della classe e la Tritium penultima in graduatoria mentre la Varesina seconda sarà impegnata sul terreno del Caldiero Terme. Punti sicurezza in palio per la Castellanzese contro un’altra pericolante, il Ponte San Pietro. Nel girone D impegno non facile per il Fanfulla contro la Pistoiese. Sant’Angelo e Sangiuliano, rispettivamente undicesima e tredicesima, aspirano a dare ossigeno alla loro classifica recandosi rispettivamente sui terreni dei toscani del Prato e degli emiliano- romagnoli del Mezzolara.Cristiano Comelli