Serie C. Al Saleri arriva il Novara. Lumezzane contro il fanalino

La gara al Saleri con il Novara, attuale fanalino di coda, ma avversario dall’indubbio blasone e rilanciato dalla vittoria con la Pergolettese, rappresenta un test molto importante per il Lumezzane. La squadra di Franzini, dopo aver superato il ciclo negativo delle sei partite che hanno fruttato un solo punto, è ripartita ed è riuscita a riportarsi al di fuori della zona calda di una classifica che rimane più che corta. La conseguenza per i rossoblù è la necessità di dare continuità ai recenti risultati positivi, trovando anche la forza di costringere alla resa i piemontesi che oggi, in Valgobbia, inseguono un successo di importanza fondamentale per la loro risalita. "La vittoria in casa della Virtus Verona è alle spalle. Dobbiamo rimanere concentrati perché non si è fatto nulla - dice Franzini -. Il Novara è una squadra in forte ripresa e con un grande orgoglio. È vietato dare per scontata la gara".

Un altro aspetto importante per la squadra del presidente Andrea Caracciolo, che nella sua carriera ai massimi livelli ha giocato pure nel Novara, è che oggi tornano a disposizione Pesce e Pogliano, due elementi di grande esperienza.

Luca Marinoni