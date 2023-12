La Giana Erminio cade con sfortuna contro la Triestina. Alabardati desiderosi di riscattare il passo falso del recupero con l’Atalanta Under 23, mentre la squadra di Gorgonzola reduce da quattro successi fila, si presenta senza timori reverenziali. L’avvio è di marca giuliana e al 10’ il tiro di Finotto finisce sull’esterno della rete. Nel primo quarto d’ora è la Triestina a premere di più anche se la conclusione di sinistro di Caferri viene deviata da Malomo poco sopra l’incrocio e il successivo corner vede crearsi una mischia pericolosa. Al 31’ fallo di Ballabio, punizione di Adorante di destro ma Zacchi è attento. Poi Fall al 35’ prova a sorprendere il portiere giuliano dalla distanza mentre l’ultimo squillo è il destro di Adorante fuori di poco al 44’. La ripresa inizia senza cambi e Celeghin con un sinistro rasoterra prova a scaldare i guantoni di Zacchi. Al 7’ su corner il colpo di testa di Ferrante è centrale, mentre un minuto dopo si sblocca la gara.

Adorante gira in rete sempre di testa su assist di D’Urso. Ci prova al 13’ Fumagalli ma il tiro a giro è fuori. Al 22’ Franzoni pareggia ma l’arbitro annulla per un fallo precedente su Correia. E’ Fumagalli al 29’ con una grande punizione di destro da 25 metri a pareggiare. Al 33’ Zacchi salva su Vallocchia che tira di sinistro. Al 41’ Adorante di sinistro beffa gli ospiti per il 2-1 finale. Luca Di Falco