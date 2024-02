Serie b, caso feralpi. Beffa Butic: insultato e squalificato

SALÒ (Brescia)

Le decisioni del giudice sportivo non hanno riservato colpi di scena. Il doppio giallo rimediato nello spazio di pochi minuti con la Reggiana costringerà Karlo Butic a saltare l’importante sfida di sabato tra la sua FeralpiSalò e il lanciato Palermo. Com’era prevedibile, non è bastata la vera e propria richiesta di giustizia, partita subito dopo la fine della gara da tutto l’ambiente verdeblù. A spiegare l’accaduto capitan Balestrero che ha anche dedicato al compagno la rete che è valsa il pareggi in pieno recupero con la Reggiana: "Karlo ha sbagliato a reagire, ma davanti a insulti razzisti tanto gravi bisogna prendere posizione e fare qualcosa di concreto". Butic è uscito dal campo in lacrime, tutto il gruppo gardesano si è stretto intorno al centravanti croato. Nel frattempo il Brescia ha ufficializzato il rinnovo con Andrea Cistana fino al 2027. Luca Marinoni