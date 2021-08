Monza - I cancelli sono pronti a riaprirsi e gli appassionati potranno fare finalmente ritorno negli stadi per seguire sul campo la propria squadra del cuore. È il caso della Serie A, così come della Serie B, quest’ultima al via nel weekend con l’anticipo di stasera delle 20:30 tra Frosinone e Parma. I ducali, reduci dalla retrocessione nel Torneo cadetto, partono ovviamente con tutti i favori del pronostico, dal momento che l’obiettivo è tornare nella massima serie. Le ambizioni sono confermate da quello che è il mercato con il ritorno di Gigi Buffon tra i pali, senza scordarsi gli altri innesti del calibro di Juric, Vazquez e Schiattarella. Insieme agli emiliani spicca poi il Monza di Silvio Berlusconi, che durante l’estate ha rilanciato la rosa con acquisti del calibro di Valoti e Vignato. A quanto pare la sfida al vertice è incandescente e siamo convinti vorrà rispondere presente anche il Lecce, che ha pensato bene di ripartire da Baroni in panchina, il quale potrà fare affidamento su profili come le new entry Tuia, Bjarnason, Calabresi e Strefezza.Nella bagarre per non retrocedere, le neopromosse (ma molto competitive) Alessandria e Como dovranno invece difendersi da Cosenza e Perugia, principali candidate per evitare al C. Andiamo ora ad analizzare quello che è stato il mercato delle lombarde e piemontesi.

Monza 8,5 . Le ambizioni sono grandi e questo Monza non ha certo badato a fare i calcoli. Lo conferma il mercato estivo con innesti di spessore per garantire a Stroppa il salto di categoria. In difesa Caldirola e Pedro Pereira sono pronti a garantire solidità, mentre in avanti c’è grande attesa per Vignato, reduce dall’avventura a Chievo. Occhio poi in mezzo al campo, dove toccherà a Mazzitelli e Valoti portare qualità.

Brescia 7,5. Trattasi di una vera e propria rivoluzione. Questa volta però niente scommesse, ma solo certezze. È stato questo il mantra del mercato estivo delle Rondinelle, che hanno scelto di affidarsi a profili come Cavione e Bertagnoli, fino ad arrivare a Bajic, protagonista lo scorso anno di 12 gol con l’Ascoli. Toccherà a lui raccogliere il testimone lasciato da Alfredo Donnarumma, in un reparto offensivo che vedrà in azione anche Rodrigo Palacio. Ad Inzaghi il compito di tracciare la strada.

Cremonese 6,5. La priorità era quella di ripartire dall’ossatura di base e alla fine l’intento è stato confermato. Sarà una Cremonese esperta, ma al tempo stesso giovane, quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione. Non mancherà infatti la curiosità per vedere all’opera i vari Zunno, Zanimacchia, Nardi e Collodel alla prima nella cadetteria.

Como 7. L’obiettivo è la permanenza e il mercato estivo è stato rivolto verso quella direzione. Tanti gli innesti per quanto riguarda i lariani con gli arrivi di Scaglia, Parigini e Kabashi, a cui si aggiungono quelli di Gliozzi, Cerri e Chajia. Adesso non resta che cercare il giusto amalgama. Ma attenti anche all’ Alessandria Dopo due stagioni la Serie B ritrova una squadra piemontese. Moreno Longo è pronto a questa nuova sfida con un gruppo che ha preferito evitare stravolgimenti. Ci sono però alcuni volti nuovi come Russo tra i pali, mentre Beghetto a dirigere il centrocampo. In attacco i riflettori saranno puntati su Kolaj e giovane Palombi, prelevato dalla Lazio.

Quella che parte è l’edizione numero 90 della Serie B, la prima con il Var per tutta la stagione, frutto di un lavoro incessante e determinato, e l’innovazione rappresentata dalla Goal line technology. Ci saranno come sempre tanti giovani, il 37,07% sono infatti Under 23 di cui il 69,7% italiani (percentuale che sale al 72 se si considerano tutte le età), a dimostrazione del grande sforzo che la Serie B compie per il sistema, per la crescita e la formazione dei talenti che poi vanno a costruire l’ossatura delle Nazionali giovanili per poi affacciarsi sui palcoscenici della Serie A. Un campionato che si "lega sempre più fortemente al territorio" come sostiene il presidente Mauro Balata.