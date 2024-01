Serie a1. Lodi piega Breganze. E sale al terzo posto

Non si ferma l’Amatori Lodi dopo la storica vittoria europea in Portogallo. I giallorossi hanno superato i veneti del Breganze per 5-3 nella diciottesima giornata di Serie A1. I ragazzi di mister Bresciani hanno dominato il primo tempo, per poi controllare bene il tentativo di rimonta degli avversari nella ripresa. Con questo successo Lodi sale al terzo posto in classifica e mette a segno l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato. "Era importante provare a scalare la classifica e siamo soddisfatti per esserci riusciti", ha commentato Davide Nadini, autore del quarto gol di Lodi. Ora testa ai quarti di Coppa Italia: domani sera l’Amatori farà visita al Sarzana per una gara che si preannuncia molto equilibrata.

A.S.