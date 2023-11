Serie a femminile. Il Sassuolo ferma le rossonere

Il Milan manca ancora l’appuntamento con la vittoria non andando oltre l’1-1 in casa contro il Sassuolo: ieri alla rete lampo di Bergamaschi ha risposto al 6’ quella della neroverde Beccari. Il Diavolo resta dunque al sesto posto in classifica perdendo terreno in ottica Poule Scudetto: non è bastato il primo centro stagionale in campionato della capitana per avere la meglio sulle emiliane, mentre il tecnico Maurizio Ganz è stato espulso per proteste a fine primo tempo dopo un contatto in area su Staskova. Nel finale di match le padrone di casa hanno cercato con insistenza il gol del vantaggio con Grimshaw, Vigilucci e Mascarello ma lo score non è cambiato.

I.C.