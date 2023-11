Sempre più nerazzurro. Lautaro-Inter fino al 2028. Nuovo accordo alle porte

L’Inter avrà ancora a lungo il suo capitano. Lautaro Martinez ha deciso: resterà in nerazzurro, prolungherà ulteriormente il contratto su cui stanno lavorando il suo agente Alejandro Camano e gli uomini mercato nerazzurri. Già durante la serata del Pallone d’Oro l’argentino ha fatto intendere di avere ancora tanti progetti e sogni da realizzare nella squadra di cui è diventato una stella e le parole di ieri del procuratore sono un’ulteriore conferma. "L’Inter vuole rinnovare il contratto a Lautaro e noi vogliamo prolungare - ha dichiarato a FcInterNews.it -. Non ci saranno problemi. Ci vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Dobbiamo metterci d’accordo, ma l’importante è che ci sia la volontà di ambo le parti di sedersi e discutere. Non conta solo il denaro. Abbiamo grande fiducia nel futuro, per questo non diamo importanza ai soldi, ma al progetto. L’Inter ora ne ha uno molto buono e Lautaro è felice".

Attualmente l’attaccante ha un accordo fino al 2026 a 6 milioni netti a stagione più bonus. Potrebbe salire fino a 7, allungando ancora di un paio d’anni, diventando “in solitaria“ il giocatore più pagato della rosa. D’altronde l’avvio di stagione del “Toro“ è una conferma ulteriore di uno status crescente. Posto che tolta la prima stagione da “panchinaro“, in cui ha segnato 9 reti, Martinez ha oscillato dai 19 del 2020-21 ai 29 della stagione passata, in questo momento viaggia a 12 marcature in 13 presenze. Andasse avanti con questo ritmo arriverebbe a cifre che in pochi al mondo possono permettersi, giusto Haaland o Mbappé, e quel ventesimo posto nella classifica del Pallone d’Oro diventerebbe certamente qualcosa in più.

Non è un mistero che in passato lo ha cercato il Barcellona, quando ancora Messi vestiva blaugrana, così come è normale pensare che altre grandi d’Europa potrebbero bussare alla porta dell’Inter con tanti soldi in mano. Ad oggi non c’è una valutazione perché il club non ha alcuna intenzione di privarsene, sebbene il player trading sia diventato una costante delle ultime sessioni di mercato estive non sarà presumibilmente lui il giocatore con cui si farà cassa. Ausilio, responsabile del mercato assieme a Marotta, vede l’acquisto di Lautaro come il suo capolavoro. "Sono salito su un aereo per l’Argentina con l’1% di possibilità di prenderlo perché era quasi dell’Atletico Madrid - ha raccontato ieri il ds a Radio Tv Serie A - Sono stati quattro giorni incredibili, in cui tra l’altro lui ha giocato e segnato tre gol in una sola partita: questo ci è costato anche qualcosa in più nella trattativa...".