Scommessa vinta: Orzinuovi "Giovani e Motivati" in A2

Dopo il ripescaggio, l’AgriBertocchi Orzinuovi si presenta ai nastri di partenza della A2 nei panni della matricola. La società guidata dal presidente Francesco Zanotti è consapevole delle difficoltà che comporterà la nuova stagione, ma è pronta ad affrontarle con convinzione: "Ci attende un torneo difficilissimo – dice il massimo dirigente – Complice la riforma dei Campionati, dovremo fare i conti con ben sei retrocessioni. Sarà una stagione lunga e impegnativa, solo la regular season propone 32 partite e ci potrebbero essere altre dieci gare per i play out". Come vi presentate nella nuova categoria? "Rispetto all’anno scorso, abbiamo quattro conferme più sei giocatori nuovi. Siamo reduci da una grande cavalcata alla quale è mancata solo la festa finale (la promozione è svanita per una manciata di canestri). Il ripescaggio ci consente di metterci alla prova con un torneo impegnativo e selettivo, nel quale vogliamo farci valere. Puntiamo su una squadra giovane con tante motivazioni". Una sfida in salita che affronterete con un nuovo allenatore… "Puntiamo su un tecnico esperto come Andrea Zanchi. Sin dall’inizio ha sposato il nostro progetto. È una base importante sulla quale costruire il nostro percorso. E poi contiamo sul pubblico. Dobbiamo riuscire a fare del PalaBertocchi il nostro fortino". L.M.