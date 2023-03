Sci, clamorosa beffa per Elena Curtoni: seconda per un centesimo nel supergigante di Kvitfjell

Elena Curtoni

Clamorosa beffa per Elena Curtoni, seconda per un centesimo nel supergigante di Kvitfjell, prova di Coppa del mondo di sci alpino.

Sull’insidiosa e ondulata pista norvegese, la valtellinese sfodera un’ottima prestazione, mettendosi alla spalle tutte le big, ma viene preceduta dall’outsider austriaca Cornelia Huetter che termina la gara col tempo di 1:26.83, un battito di ciglia più veloce di Curtoni. Terza a 12 centesimi dalla vincitrice la svizzera Lara Gut-Behrami.

"Sicuramente è un centesimo un po' amaro – ha commentato Curtoni ai microfoni Rai – ma va bene così perché sono riuscita a fidarmi del mio istinto ed è così che si riesce ad essere veloci. Sono soddisfatta del lavoro svolto quest'anno, ma non bisogna addormentarsi. Oggi girava un po' di vento in partenza e questo ha aiutato qualche atleta ad essere più veloce nella parte alta".

Grandi rimpianti anche per Sofia Goggia, uscita nella parte finale di gara quando all’ultimo rilevamento cronometrico vantava il miglior tempo. Per Curtoni, in ogni caso, si tratta del dodicesimo podio in carriera e di un piazzamento che la rilancia nella corsa alla conquista della Coppetta di supergigante.

Domani, sempre a Kvitfjell, si torna in pista per la discesa libera; domenica ancora superg.