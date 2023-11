Rondinelle in scena a pisa. Maran prepara il ritorno in panchina: "Io e il Brescia vogliamo svoltare insieme»

Alle 16.15 Rolando Maran farà il suo esordio sulla panchina del Brescia in questa sua seconda esperienza (dopo diciassette anni) alla guida delle Rondinelle. Lo farà in casa del Pisa, indossando i panni dell’ex di turno della squadra nerazzurra che lo scorso anno lo ha esonerato dopo poche partite di Campionato: "Il destino vuole che affronti proprio il Pisa – conviene il nuovo tecnico biancazzurro che ammette comunque che la lontananza forzata da campo gli ha fatto male – ma questo per me ha un valore relativo, preferisco concentrarmi sulla mia squadra". Dopo cinque sconfitte consecutive, in effetti, il Brescia ha urgente bisogno di ritrovarsi e di ripartire: "Ho trovato una squadra da rinfrancare – è la sensazione del nuovo mister – ma l’atteggiamento dei giocatori mi ha colpito. Abbiamo ampi margini di miglioramento e questo mi fa ben sperare".

Una fiducia che si estende pure all’incontro odierno in casa di un Pisa che vuole ritagliarsi un posto in zona play- off: "Dobbiamo essere compatti e anche un po’ sfrontati. Il nostro pensiero non deve essere quello di mimetizzare i difetti, ma, piuttosto, dobbiamo cercare di esaltare le nostre qualità. Sia io che la squadra abbiamo la stessa fame e la stessa voglia di svoltare". Per quel che riguarda la “prima“ del tecnico trentino, sono indisponibili Paghera e capitan Bisoli, ma anche Jallow, che pure è rientrato in gruppo, non è partito per la Toscana. Salvo variazioni dell’ultima ora, l’idea è quella di ripartire dalla difesa a tre e con i due trequartisti a sostegno della punta principale. Servirà comunque grande compattezza per frenare il Pisa dei tanti ex.

(3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Van De Looi, Bertagnoli, Huard (Fares); Bjarnason, Olzer; Moncini. All: Maran.

Luca Marinoni