Rivoluzione Fabregas. Per il Como arrivi e partenze in tutti i reparti

Attendiamoci un mercato scoppiettante da parte del Como, se la società vuole accontentare Fabregas, alla ricerca di giocatori, adatti al suo sistema di gioco. Servono giocatori in tutti i reparti ma con determinate caratteristiche. In difesa si cercherà un centrale con buone doti di palleggio con i piedi e un esterno destro con propensioni offensive. A centrocampo serve un mastino ruba palloni e un trequartista con i piedi buoni e in attacco una punta centrale. L’idea è di giocare con il 3-4-2-1 o con il 4-3-3, di cui lo spagnolo è stato maestro sul campo e non tutti i pur validi giocatori del Como in rosa attualmente, hanno le caratteristiche per giocare in questo modo. C’è anche il problema che Fabregas non ha un patentino e capo allenatore, verrà promosso Marco Cassetti con Fabregas che sulla carta gli farà da secondo. Molti giocatori probabilmente arriveranno dal campionato francese o belga, perché da gennaio Thierry Henry, diventerà parte attiva della società, ma continuerà ad essere allenatore, dell’Under 21 francese. L’unico nome che radio mercato accosta attualmente ai lariani è quello di George Puscas, punta centrale del Genoa, che sta giocando poco a cui il Como si era già interessato in estate. Molti i giocatori in probabile uscita, fra cui Vignali, Scaglia, Arrigoni, Blanco e Mustapha. Enrico Levrini