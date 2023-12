Riscatto Cremona. Zanotti e compagni domano Derthona

La Vanoli Basket Cremona ha ottenuto una vittoria cruciale contro la Bertram Derthona con il punteggio di 83-67, un risultato significativo in vista delle Final Eight. La squadra allenata da Devis Cavina ha dominato soprattutto nel secondo quarto, prendendo il controllo del gioco e non lasciandolo più. Nonostante Derthona fosse considerata favorita, hanno avuto una giornata difficile al tiro da tre, con solo 7 canestri su 27 tentativi. La difesa di Cremona è stata decisiva, limitando a soli 9 punti l’ex campione Weems e a 4 punti il neo-arrivato Noua. Simone Zanotti (nella foto) si è distinto per la Vanoli, segnando 17 punti e catturando 3 rimbalzi, con McCullough e Denegri che hanno aggiunto ciascuno 11 punti. Nonostante una performance sotto le aspettative di Marcus Zegarowski, con soli 6 punti, la Vanoli ha mantenuto il focus sul traguardo dell’ottavo posto. Il prossimo impegno vedrà Cremona affrontare l’Olimpia Milano, attualmente alle prese con diversi infortuni e impegnata nella risalita in EuroLeague. Una vittoria potrebbe candidare davvero una squadra neopromossa alla prima competiziopne dell’anno.

VANOLI CREMONA-BERTRAM DERTHONA 83-67 (18-18, 22-13, 22-22, 21-14)

A.L.M