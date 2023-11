Primavera. Gli uomini di Abate crollano in casa col Cagliari. Chivu fermato allo scadere dall’Atalanta

Pareggio beffa incassato dall’Inter che, in casa dell’Atalanta, non è andata oltre l’1-1: passati in vantaggio al 58’ grazie al gol di Sarr, i nerazzurri di Chivu sono stati raggiunti allo scadere dall’acuto di Vlahovic a chiudere una triangolazione pregevole imbastita dalla Dea. La capolista ha allungato così a +2 sui cugini rossoneri, fermati a sorpresa dal Cagliari ieri mattina: 4-2 il finale in favore dei sardi, frutto di tre gravi disattenzioni difensive del Milan. Mutandwa e Parmiggiani hanno trascinato i rossoblù sul doppio vantaggio, Liberali ha accorciato le distanze ma Vinciguerra ha lasciato sul posto il reparto rossonero trovando il tris: l’autorete di Catena a dieci dalla fine poteva riaprire i giochi ma al 97’ Konate ha calato il poker infliggendo al Diavolo il secondo ko in campionato. I.C.