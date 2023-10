PRIMAVERA 1. La capolista Milan al test della Roma giallorossa. Chivu contro il Sassuolo per non perdere il passo

Dopo la sosta per le Nazionali il campionato Primavera è pronto a tornare in scena per la settima giornata. Questa mattina, con calcio di inizio alle ore 11, il Milan capolista è chiamato all’importante trasferta a Roma contro i giallorossi: l’obiettivo della compagine di Abate è quello di centrare la sesta vittoria stagionale dando continuità di risultati dopo un inizio di stagione straordinario, arricchito dal primo posto nel girone di Youth League. Dal 26 agosto, giorno dell’esordio stagionale contro il Monza, all’8 ottobre, il ruolino di marcia del Diavolo cita otto vittorie, un pareggio e zero sconfitte, con 29 gol fatti e soli 5 subiti. Due ore dopo, alle 13, toccherà invece all’Inter aprire le porte al Sassuolo: i nerazzurri, attualmente, si trovano in seconda posizione in classifica a due lunghezze di distanza dai cugini rossoneri e per questo sarà fondamentale conquistare la vittoria sperando in un passo falso dei primi della classe per un sorpasso che rilancerebbe la formazione del tecnico rumeno. L’Inter, reduce dal pari in Youth League col Benfica, ha finora messo a referto quattro vittorie e due pareggi, e solo due avversarie hanno fermato gli uomini di Chivu (nella foto), ovvero Cagliari e Sampdoria (entrambi i match terminati 1-1).

Ilaria Checchi