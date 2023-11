"Più spazio al movimento calcistico femminile. Trasmette messaggi di gioia e di grandi conquiste"

Mai come in questo momento storico, porre l’accento sull’importanza della figura femminile è importante: con questo spirito ieri sia Demetrio Albertini che Umberto Calcagno hanno voluto sottolineare l’ampio e doveroso spazio che il Gran Galà dedica alla categoria in rosa. "Il calcio femminile trasmette messaggi di gioia e di grandi conquiste: quella delle nostre giocatrici è una generazione di ragazze che ha ottenuto tanto con lavoro e passione, facendosi valere dentro e fuori dal campo in un contesto che finora, purtroppo, è stato poco tenuto in considerazione. Il raggiungimento del professionismo è stato un traguardo decisivo e meritato" le parole di Calcagno.

Se le top 11 maschili e femminili sono state già scelte, restano aperte le votazioni per il gol dell’anno fino alle 23:59 di domani: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin sono le nominate tra i portieri, Boattin, Linari, Minami, Salvai, Van der Gragt e Wenninger sono in lizza come migliori difensori mentre le centrocampiste Da Silva, Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Grimshaw e Grosso puntano al premio di categoria così come le attaccanti Beccari, Beerensteyn, Chawinga, Haavi e Piemonte. "Premiare la categoria femminile è una scelta più che mai vincente che portiamo avanti da anni: la felicità nei volti delle protagoniste, vedi Manuela Giugliano premiata con Cristiano Ronaldo come top player nella stagione 20189, è la migliore soddisfazione" la chiosa di Albertini. Ila.Ch.