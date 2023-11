Pergolettese smarrita . L’Atalanta ci crede di più e chiude presto i conti

CREMA (Cremona )

Pesante sconfitta casalinga della Pergolettese che è stata travolta nel derby lombardo dall’Atalanta under 23. La formazione di Matteo Abbate ha disputato un match sottotono e è arrivata un’altra battuta d’arresto dopo quella rimediata domenica a Mantova. Sette reti subiti in due gare, troppe per una squadra che dovrà velocemente resettare queste due settimane per tornare a fare punti nella prossima sfida di domenica a Novara.

Ha impressionato invece l’Atalanta under 23 che ha messo in campo tanta qualità e organizzazione di gioco con Di Serio in giornata di grazia e autore di una doppietta. La squadra di Modesto tornerà in campo sabato per ospitare a Caravaggio la Triestina.

La cronaca della partita: al 1 minuto di gioco insidiosa la Pergo con un tiro di Guiu Villanova, il pallone esce di pochissimo. Al 20’Atalantain vantaggio con un penalty trasformato da Di Serio. Due minuti dopo ospiti vicini al raddoppio con un diagonale di Palestra, la sfera sfiora il palo alla sinistra dell’estremo difensore cremasco. Al 4’ della ripresa arriva il raddoppio dei nerazzurri con Palestra che solo davanti a Soncin insacca il pallone dello 0 a 2. Al 32’ terza rete dell’Atalanta con un euro gol di Di Serio.

Raffaele Sisti