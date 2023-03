Le pagelle dell'Inter: Mkhitaryan e Gosens i migliori in campo

Henrikh Mkhitaryan tra i trascinatori dei nerazzurri

Le pagine dell'Inter

Onana 6: deve intervenire una sola volta, su un tiro non irresistibile nel primo tempo. Per il resto solo amministrazione ordinaria

Darmian 6,5: difende bene, gioca ormai con ottimo profitto anche nei tre difensori centrali, è una certezza

Acerbi 6.5: Imposta bene, non fa mai girare gli attaccanti del Lecce, preciso nelle chiusure. Prestazione solida

Bastoni 6.5: gli attaccanti del Lecce non sono in una serata speciale ma lui non sbaglia un colpo

Dumfries 6: Nel primo tempo gioca male, in modo insufficiente. Poi cresce nel secondo tempo fino a fornire l’assist per il 2-0 di Lautaro Martinez. In crescita. (34’ st D’Ambrosio sv)

Barella 6.5: è il solito moto perpetuo dell’Inter, sulla destra è dominante anche se non è stato sempre preciso. Ma l’assist per Mhkitaryan è perfetto

Calhanoglu 6: Non una prova esaltante, come alter volte ma tocca tanti palloni e la regia è solida

Mkhitaryan 7: un centrocampista che fa tante piccole cose e fa un grandissimo gol, con un tiro sotto l’incrocio che lui rende facile ma che facile proprio non è. (26’ st Brozovic 6)

Gosens 7: una delle migliori partite in maglia nerazzurra, sulla fascia è un moto perpetuo, scatta, vola e crossa quasi come il Gosens dell’Atalanta (91’ st Zanotti sv)

Lautaro 6.5: Non gioca di certo una partita super, lotta sempre su ogni pallone e poi timbra alla prima occasione. Leader. (34’ st Lukaku 6)

Dzeko 6: si mette a completa disposizione della squadra, fa tante sponde, non brilla nelle conclusioni