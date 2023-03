Pagelle Atalanta: Musso decisivo, Hojlund isolato

Atalanta-Udinese, Rasmus Hojlund in azione



Bergamo, 4 marzo 2023 - Nell’Atalanta che ha pareggiato per 0-0 contro l’Udinese il migliore è il portiere Musso, autore di un salvataggio decisivo. Muriel non incide.



Musso 6,5 - Decisivo in uscita su Beto nel primo tempo, ha salvato il risultato. Attento nella ripresa quando serviva.

Toloi 6 - Solita gara di esperienza contro l’energia di Success. Aiuta anche nell’impostazione

Demiral 6 - Francobolla bene Beto che gli sfugge due volte nel primo tempo ma sparisce nella ripresa

Djimsiti 6 - Tiene dalla sua parte evitando le discese di Udogie, fa il suo come sempre anche cambiando posizione

Maehle 6 - Trasloca a destra per via dell’assenza all’ultimo di Zappacosta, dalla sua parte arrivano tanti cross

De Roon 6 - Solita diga in mezzo, fa scintille nei duelli fisici con Arslan e Walace.

Koopmeiners 6 - Quaranta minuti normali in mezzo, con qualche guizzo e un tiro centrale. Poi si fa male ed è costretto a uscire

Dal 41’ Ederson 5,5 - Sfiora il gol con un siluro da fuori ma per il resto fatica a trovare la sua posizione e ad incidere

Ruggeri 6 - Schierato in extremis dopo l’infortunio di Zappacosta nel riscaldamento. Corre tanto e si fa vedere nell’area avversaria

Lookman 6 - Non trova il gol dal 28 gennaio ma si muove tanto. Mette a lato due palle interessanti

Dal 62’ Muriel 5,5 - Non si muove tantissimo, spara in tribuna un buon tiro ma serve un pallone d’oro a Pasalic

Hojlund 5,5 - Sta tirando la carretta giocando da solo, facendo reparto da solo. Stavolta ha trovato difensori tosti ad annullarlo

Dal 91’ Vorlicky sv

Boga 6 - Corre tantissimo, dribbla tantissimo ma non arriva mai a concludere. Però quando esce la manovra rallenta

Dal 62’ Pasalic 5,5 - Avrebbe due palloni importanti per sbloccarla ma non trova il gol. Tornava dopo tre settimane di stop per la caviglia

All. Gasperini 6 - Senza cinque titolari e con la coppia Lookman-Hojlund in riserva di carburante non può inventarsi nulla e ha poco da inserire dalla panchina