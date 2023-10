Oltre un secolo di storia, dal 1911 al 2023. Quattro autori raccontano il calcio lombardo

Ieri, presso la sede del Crl, è stato presentato il libro “La grande storia del calcio lombardo dal 1911 al 2023“. Un volume, edito da Geo, che racconta i primi 110 anni della storia del più grande Comitato italiano. Il libro è stato scritto da quattro autori esperti di calcio dilettantistico, ovvero Diego Colombo, Marco Ferrario, Carlo Fontanelli e Gianni Menicatti e all’evento hanno preso parte anche Marco Carretto, Direttore Generale Agrolux Sport (l’azienda che punta a riqualificare l’impiantistica dei centri sportivi della regione, nonché sponsor primario per la realizzazione del libro) e il presidente del Crl, Sergio Pedrazzini: "Gli autori hanno fatto un lavoro minuzioso che ha un valore inestimabile: questo libro rappresenta la storia delle nostre società e delle difficoltà che abbiamo attraversato e non posso non citare il nostro ex presidente Carlo Tavecchio nonché il suo predecessore Giuseppe Baretti, i primi sostenitori di quest’opera" le parole del numero uno di via Pitteri.

I.C.