"Olimpia Milano: Emergenza Infortuni e Rientro di Baron"

Cade l’ennesimo macigno sulla stagione dell’Olimpia Milano. Al di là dei risultati alterni, quello degli infortuni è un problema che affligge davvero la squadra. Ora che dopo 4 mesi di stop ulteriore si avvicina il rientro di Billy Baron, arriva il pesantissimo verdetto su Nikola Mirotic che sarà fuori almeno fino a fine gennaio 2024 per il riacutizzarsi del problema al tendine d’Achille della gamba sinistra già avuto anche ai tempi del Barcellona. Inoltre, dopo la messa fuori squadra di Kevin Pangos, adesso arriva anche lo stop per Maodo Lo che rimarrà fuori fino a metà gennaio per una lesione all’adduttore della coscia sinistra (già ad ottobre fu out per un mese).

Così diventa ancora più impellente il ritorno al mercato soprattutto nel ruolo del playmaker visto che al momento i milanesi potranno schierare solo Flaccadori e i play adattati Hall e Bortolani. Se Milano lo pesca extra-Eurolega lo potrà schierare da subito, sennò comunque dovrà aspettare le tre gare al termine del girone di andata. Negli ultimi giorni è venuto fuori il nome di Keenan Evans che, tra l’altro fu trascinatore del suo Zalgiris Kaunas, proprio nella gara di fine novembre al Forum. In tal caso una sostanziosa contropartita economica potrebbe smuovere la società baltica nel cedere il suo pezzo pregiato. Più complicato il discorso sul 22enne Nico Mannion in uscita dal Baskonia e sul 20enne di Ulm Juan Nunez, perchè l’Olimpia ha bisogno di un leader con una certa dose di esperienza che potrebbero relativamente garantire.

In tutto questo il turbinio dell’Eurolega non si ferma e l’Armani questa sera alle 20.30 sarà sul campo della seconda forza del torneo, ossia il Barcellona. Al Palau Blaugrana i biancorossi proveranno il colpaccio, ma è ovvio che la cabina di regia dovrà totalmente essere reinventata da coach Ettore Messina di fronte ad una squadra che invece in regia ha campioni del calibro di Satoransky e Laprovittola.

"La nostra situazione di emergenza prosegue - commenta coach Ettore Messina - abbiamo giocatori chiave assenti, ma la squadra si è allenata con grande impegno e senso di responsabilità. Abbiamo giocato buone partite in passato nelle stesse circostanze, per cui proveremo a farne un’altra a Barcellona contro una squadra forte, fisica, profonda e molto esperta".

I catalani potrebbero non avere a disposizione Alex Abrines a causa di un infortunio, mentre ci sarà Jabari Parker, che nel 2014 fu seconda scelta assoluta nel Draft NBA.