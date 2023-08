Oggi alle 18 spicca Venezia-Cosenza

Sei le gare in programma oggi per la seconda giornata di Serie B (rinviate Lecco-Spezia e Palermo-X). Apre le danze alle 18 Venezia-Cosenza: i veneti hanno avuto un ottimo avvio la scorsa settimana con la netta vittoria per 3-0 sul Como, stesso risultato per il Cosenza sull’Ascoli. Alle 20.30 le altre sfide: Como-Reggiana, Cremonese-Bari, FeralpiSalò-Sudtirol, Modena-Ascoli, Parma-Cittadella. Domenica alle 20.30 chiude il turno Catanzaro-Ternana.