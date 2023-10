Novara sale in cattedra, per Busto è notte fonda

Troppa Igor per la Uyba e così l’allievo Lollo Bernardi vince nettamente la sfida con il maestro Julio Velasco. Non c’è stata praticamente storia ieri alla E-Work Arena di Busto Arsizio dove le farfalle sono state superate con un netto 3-0 dalla formazione novarese, la prima delle outsider dietro al terzetto destinato a dominare la stagione (Conegliano, Milano e Scandicci), al termine di un incontro praticamente a senso unico. Quello di ieri di certo non era il match da vincere per Busto, squadra che punta alla salvezza e che ha finora conquistato un solo punticino, ma la squadra di Velasco dovrà ben presto, nelle partite contro le avversarie dirette, cambiare marcia per cercare i punti salvezza. La Igor Gorgonzola Novara parte forte e, con Danesi e Akimova, si porta subito sul 6-1 approfittando anche di una Uyba disastrosa in ricezione e poco convinta. Pian piano le farfalle prendono coraggio ma in attacco l’unica che riesce a mettere palla a terra è la Lualdi al centro, mentre in banda tutte fanno fatica.

L’olandese Bujs (15 punti) è devastante e Novara sale sul 12-6 prima e poi sul 22-15 prima di chiudere con un tranquillo 25-18 grazie ai punti di Akimova (Mvp e best scorer con 21 punti) e capitan Chirichella. Il secondo set è più equilibrato, almeno per tre quarti. Busto mette a posto la ricezione e trova qualche punto da Bracchi e Frosini, Novara è più fallosa (soprattutto in battuta) e così le due squadre vanno a braccetto fino a quota 12. Poi Akimova comincia a fare di nuovo la voce grossa e Novara vola via sul 15-12 e poi sul 20-15. La Uyba si scioglie come neve al sole, Akimova è implacabile e così anche il secondo set è per le ragazze di Lollo Bernardi col punteggio di 25-17. La Uyba approfitta di un calo di tensione di Novara e nel terzo set va sul 17-14. Caterina Bosetti suona la carica, Novara pareggia a quota 19 e poi scappa via.

Casalmaggiore si è invece arresa 3-1 a Scandicci.

BUSTO ARSIZIO – NOVARA 0-3 (18-25, 17-25, 21-25).

F.D’E.