Monza, Ritiro in Val Camonica per la stagione della conferma in Serie A

di Michael Cuomo

Si alzano i giri del motore, quindi i ritmi e i carichi di lavoro. Così il Monza prepara la stagione della conferma in Serie A, da oggi a Ponte di Legno, in Val Camonica. Questa mattina squadra e staff si ritroveranno a Monzello per la partenza in pullman, quindi giusto il tempo per sistemarsi in hotel e prepararsi alla prima sgambata in altura senza due elementi e con un volto nuovo. I primi sono Giorgio Cittadini e Samuele Vignato: il difensore raggiungerà i nuovi compagni dopo aver goduto di qualche giorno in più di riposo per aver partecipato all’Europeo Under 21, l’attaccante invece è impegnato con l’Under 19 anche lui nell’europeo di categoria. Ci sarà, e partirà per il ritiro, Roberto Gagliardini, che già da venerdì si è aggregato alla sua nuova squadra. Dopo il completamento dell’iter medico e la firma, si era recato a Monzello per il primo contatto con l’ambiente e con Raffaele Palladino, la cui conoscenza è stata favorita dalla condivisione dell’agente Beppe Riso, quindi ha lavorato nel week end quando il gruppo ha ritrovato il pallone e assaggiato le prime fatiche della stagione. Di ieri,inoltre, l’indiscrezione di un sondaggio per un altro svincolato di lusso, il difensore Umtiti.

Nel vivo, quindi, si entrerà dal tardo pomeriggio di oggi sul campo di Temù. Il programma prevede giorni di doppia seduta, la prima al mattino intorno alle 10.30, quindi il pomeriggio a partire dalle 17. Questo per favorire ai giocatori fasce climatiche idonee ai carichi di lavoro. La prima amichevole sarà in programma sabato 15 contro la formazione locale della Nuova Camunia, dopo l’allenamento mattutino e prima della Notte Biancorossa, l’evento in programma in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, quando sul palco verrà presentata la squadra, lo staff e le nuove maglie da gioco. Per l’occasione raggiungerà la spedizione brianzola anche l’ad Adriano Galliani, che ha seguito l’apertura dei lavori lo scorso venerdì raccogliendo tutta Monzello in un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi. Solo domenica 16 è previsto assoluto riposo, con la comitiva che avrà occasione per apprezzare le bellezze del luogo prima della settimana di chiusura con il tour de force di amichevoli: mercoledì 19 contro il Real Vicenza, sabato 22 contro la Giana Erminio e quindi il giorno dopo contro la Vis Pesaro prima del rientro in Brianza. Così si entrerà più nel vivo della preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione in programma a San Siro nella serata del 19 agosto. Un altro impegno, ancora tutto da definire, verrà infine calendarizzato tra il ritorno dalla montagna e il Trofeo Silvio Berlusconi dell’8 agosto.